"Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari-Esendere sınır kapısında ise 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere sınır kapısında yapılan operasyonlarda 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Esendere, İstanbul, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Muş 2 milyon adet captagon, 742 kilogram metamfetamin yakalandığını bildirdi - Son Dakika

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