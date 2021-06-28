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Bakan Muş: "6,1 Ton Uyuşturucunun Yurda Girmesini Engelledik" - Son Dakika

Bakan Muş: "6,1 Ton Uyuşturucunun Yurda Girmesini Engelledik"

28.06.2021 10:11
Bakan Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor? ' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. " dedi.

Bakan Muş, Mersin Valiliğini, ardından Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Daha sonra Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne geçen Muş, burada basın toplantısı düzenleyerek gümrük çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte, 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirilen 2 önemli operasyonu hatırlatan Muş, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, titiz bir çalışma neticesinde Mersin'de, bir hafta arayla gerçekleştirilen 2 operasyonla ülkemiz tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasını gerçekleştirerek uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attılar. " diye konuştu.

Bakan Muş, ekipleri tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mersin'de, Gümrük Muhafaza ekiplerimizce 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti. Bu yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçiren Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2 başarılı operasyon sonucunda toplamda 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirmişlerdir. Neredeyse Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, Gümrük Muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece son 1 hafta içerisinde Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm Bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima iş birliği içerisinde olduğumuz devletimizin tüm güzide kurumlarını, istihbaratı, emniyeti bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. "

Yasa dışı ticareti önlemenin Ticaret Bakanlığının öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Muş, "Bu kapsamda, bu alanda özveriyle çalışıp oldukça memnuniyet verici sonuçlar elde ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Haziran'da uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük gümrüklerimizde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayımlamıştık. Bu genelgeyle güzergah bazlı analizlere ağırlık vermiştik. Yayınladığımız bu genelgenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına inanıyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

Muş, gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyaya dönük sıkı kontroller gerçekleştirirken yasal ticaretin akış hızını engellememek için de azami gayret gösterdiklerini anlattı.

15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Muş, şöyle devam etti:

"Gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm bu imkan ve kabiliyetlerimizle yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar Türk lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6, 1 ton uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki bu alanda yaptığımız yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insan üstü gayretin sonuçları başarıyla elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz. "

1 ton 763 kilogram kokainle ilgili 6 kişi tutuklandı

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bir konuyu da açıklığa kavuşturmak istediğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor? ' minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri biz yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler, devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla kimlerin bu konularla ilgili yargılandığı zaten mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Bu minvalde milletimiz müsterih olsun, devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından kimsenin şüphesi olmasın. "

Başarılı operasyonlara imza atarak kendilerini gururlandıran personeli kutlayan Muş, "Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Ziyaret ve basın açıklamasında Bakan Muş'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de eşlik etti.

Bakan Muş: 6,1 Ton Uyuşturucunun Yurda Girmesini Engelledik

Uyuşturucu, Türkiye, Mersin, Muş, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Muş: '6,1 Ton Uyuşturucunun Yurda Girmesini Engelledik' - Son Dakika


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