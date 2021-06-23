Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB ülkelerindeki muhatapları ile temasta bulundu.

Brüksel'de yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi'nde AB-Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alınacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zirve öncesi ele alınacak konularda desteklerini talep etmek üzere AB ülkelerindeki muhatapları ile telefon görüşmesi, video konferans ve ziyaretler gerçekleştirerek temaslarda bulundu. Bakan Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Mara Reyes Maroto Illera, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile telefon/video-konferans görüşmeleri gerçekleştirdi. 17-18 Haziran'da ise Çekya, Macaristan ve Polonya'ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB üyesi ülkelerin desteklerini talep ettiklerini, görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı. Bakan Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya'da yaptığı görüşmelerde ilgili bakanların AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Türkiye ile aynı yönde düşündüklerini ve ülkelerinin AB nezdinde Türkiye lehinde olacaklarını belirttiklerini aktardı.

Bakan Muş, yaptığı açıklamada Gümrük Birliği'nin Türkiye için önemine değinerek, "Gümrük Birliği, ülkemizin AB'ye ekonomik entegrasyonunda büyük bir rol oynamış ve Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacmi yüzde 333 artışla 2020 yılında 143 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca aynı dönemde AB'ye ihracatımız yüzde 558'lik artışla 2020 yılında 69,9 milyar dolara ulaşmışken, benzer şekilde AB'nin ülkemize olan ihracatı da yüzde 360'lık artışla 73,3 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

"TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ İLE İKİ GELİŞME BİRLİKTE YAŞANACAKTIR"

Pandemiden dolayı küresel tedarik zincirlerinin ve bölgesel iş birliklerinin öneminin daha da arttığını aktaran Bakan Muş, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi neticesinde Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun daha ileri bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye ve AB'nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerini, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını ifade etti. Gümrük Birliği'nin bu süreçte mevcut işleyişinin iyileştirilmesi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere serbest ticaret anlaşmaları, karayolu kotaları, vize gibi sorunlara çözüm bulunması imkanının ortaya çıkacağını belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

"AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır. Burada 'kazan-kazan' sonucu açık olarak tespit edilmektedir. Bugün AB, Japonya ve Kore ile olduğu üzere son dönemde yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmış olup, bu anlaşmaların kapsamı çok geniştir. Dolayısıyla daha fazla sektör yatırımcısı ve iş insanı liberal koşullardan yararlanmaktadır. Benzer şekilde Türkiye-AB Gümrük Birliği koşullarının güncellenmesi ile iki gelişme birlikte yaşanacaktır. İlki, ticaret ve yatırım koşulları karşılıklı olarak daha liberal hale gelecek ve iş insanlarının ihtiyaçları 21. yüzyılın gereklerine göre karşılanıyor olacak; ikincisi Türkiye'nin stratejik hedefi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha altını çizdiği 'tam üyelik' hedefine ülkemizi yaklaştıracak ticarete ve ekonomik ilişkilerimize yönelik teknik çalışmalar ve uygulamalarda yeni adımlar şimdiden atılmış olacaktır."

Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm de dikkate alındığında her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlanacağını belirterek, daha güçlü bir AB-Türkiye ekonomik ortaklığı zemininin oluşturulacağına işaret etti.

(Mustafa Cenik/İHA)