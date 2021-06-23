Üye Girişi
Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu - Son Dakika

Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu

23.06.2021 17:21
Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB ülkelerindeki muhatapları ile temasta bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB ülkelerindeki muhatapları ile temasta bulundu.

Brüksel'de yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan AB Liderler Zirvesi'nde AB-Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alınacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zirve öncesi ele alınacak konularda desteklerini talep etmek üzere AB ülkelerindeki muhatapları ile telefon görüşmesi, video konferans ve ziyaretler gerçekleştirerek temaslarda bulundu. Bakan Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Mara Reyes Maroto Illera, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile telefon/video-konferans görüşmeleri gerçekleştirdi. 17-18 Haziran'da ise Çekya, Macaristan ve Polonya'ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda AB üyesi ülkelerin desteklerini talep ettiklerini, görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı. Bakan Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya'da yaptığı görüşmelerde ilgili bakanların AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde Türkiye ile aynı yönde düşündüklerini ve ülkelerinin AB nezdinde Türkiye lehinde olacaklarını belirttiklerini aktardı.

Bakan Muş, yaptığı açıklamada Gümrük Birliği'nin Türkiye için önemine değinerek, "Gümrük Birliği, ülkemizin AB'ye ekonomik entegrasyonunda büyük bir rol oynamış ve Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacmi yüzde 333 artışla 2020 yılında 143 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca aynı dönemde AB'ye ihracatımız yüzde 558'lik artışla 2020 yılında 69,9 milyar dolara ulaşmışken, benzer şekilde AB'nin ülkemize olan ihracatı da yüzde 360'lık artışla 73,3 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

"TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ İLE İKİ GELİŞME BİRLİKTE YAŞANACAKTIR"

Pandemiden dolayı küresel tedarik zincirlerinin ve bölgesel iş birliklerinin öneminin daha da arttığını aktaran Bakan Muş, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi neticesinde Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun daha ileri bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye ve AB'nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerini, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını ifade etti. Gümrük Birliği'nin bu süreçte mevcut işleyişinin iyileştirilmesi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere serbest ticaret anlaşmaları, karayolu kotaları, vize gibi sorunlara çözüm bulunması imkanının ortaya çıkacağını belirten Bakan Muş, şunları kaydetti:

"AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır. Burada 'kazan-kazan' sonucu açık olarak tespit edilmektedir. Bugün AB, Japonya ve Kore ile olduğu üzere son dönemde yeni nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanmış olup, bu anlaşmaların kapsamı çok geniştir. Dolayısıyla daha fazla sektör yatırımcısı ve iş insanı liberal koşullardan yararlanmaktadır. Benzer şekilde Türkiye-AB Gümrük Birliği koşullarının güncellenmesi ile iki gelişme birlikte yaşanacaktır. İlki, ticaret ve yatırım koşulları karşılıklı olarak daha liberal hale gelecek ve iş insanlarının ihtiyaçları 21. yüzyılın gereklerine göre karşılanıyor olacak; ikincisi Türkiye'nin stratejik hedefi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha altını çizdiği 'tam üyelik' hedefine ülkemizi yaklaştıracak ticarete ve ekonomik ilişkilerimize yönelik teknik çalışmalar ve uygulamalarda yeni adımlar şimdiden atılmış olacaktır."

Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm de dikkate alındığında her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlanacağını belirterek, daha güçlü bir AB-Türkiye ekonomik ortaklığı zemininin oluşturulacağına işaret etti.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu

Avrupa Birliği, Mehmet Muş, Türkiye, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı 17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü 17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı 16:52 "Kumpas" savunması yapan sözde şeyh, zincirleme cinsel istismar suçu nedeniyle 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Son Dakika Haberleri
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:28 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:48 Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor         
17:45
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı         
17:43
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira         
17:29
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 17:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement