Bakan Muş, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti. İkili ticaret yatırımları ve potansiyel işbirliği alanlarının ele alındığı görüşmede, ticari alandaki güncel gelişmeler de konuşuldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile bakanlığımızda ikili ticaretimiz, yatırımlar ve potansiyel işbirliği alanlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ticari ilişkilerimizdeki güncel gelişmeleri de ele aldık" ifadelerine yer verildi. - ANKARA