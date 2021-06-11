Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile ikili ticaret, yatırımlar ve potansiyel iş birliği alanlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile Bakanlığımızda; ikili ticaretimiz, yatırımlar ve potansiyel iş birliği alanlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde ticari ilişkilerimizdeki güncel gelişmeleri de ele aldık."