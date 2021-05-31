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Son dakika haberleri! "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek" - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek"

31.05.2021 14:01
Son dakika haberleri!

Son dakika gündem haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'ın Kafkasya bölgesindeki en güçlü para birimine, en yüksek milli gelire ve yetişmiş bir işgücüne sahip olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olarak...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'ın Kafkasya bölgesindeki en güçlü para birimine, en yüksek milli gelire ve yetişmiş bir işgücüne sahip olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Bakanlık binasından, Azerbaycan ile Türkiye tarafından sunulan yatırım imkanlarının ele alındığı "Türkiye Azerbaycan Yatırım Forumu"na video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıya Bakan Muş'un yanı sıra, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, AZPROMO Başkanı Yusif Abdullayev, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmasında, Karabağ zaferinde, Azerbaycanlıların bağımsızlığına ve hürriyetine sıkı sıkıya bağlı olduklarını tüm dünyaya ispat ettiğini belirtti.

Bakan Muş, hedeflerinin Türkiye-Azerbaycan ile ticarette iki ülke Cumhurbaşkanlarını belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirterek, karar alıcalar olarak bu hedef ulaşılması için çok çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycan ile ikili ticaret hacminin Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Muş, "Bu yılın ilk dört ayında da ikili ticaretimizin artış göstermesi memnuniyet vericidir. Bu ivmenin 2021 yılının tamamına yayılmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Muş, liberal ve güvenli bir yatırım ortamı ile siyasi ve ekonomik istikrara içerisinde, gelişmiş lojistik altyapı imkanları sunan, nitelikli insan kaynağına sahip, büyük ve satın alma gücünün yüksek olduğu pazarların coğrafi bakımdan yakın olan ülkelerin yeni yatırım merkezleri haline geleceğini öngördüklerini belirterek, "Bu nedenle, Türkiye olarak tüm alanlarda reform çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ülkemizin bu süreçten daha da olumlu bir biçimde yararlanmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"AZERBAYCAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 12 MİLYAR DOLARA, AZERBAYCAN'IN ÜLKEMİZDEKİ DOĞRUDAN YATIRIMLARI İSE 19,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en önemli yönlerinden birini karşılıklı yatırımların teşkil ettiğini dile getiren Bakan Muş, "Azerbaycan'daki Türk yatırımları 12 milyar dolara, Azerbaycan'ın ülkemizdeki doğrudan yatırımları ise 19,5 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, iş dünyasının ülkelerimize olan güvenini de göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"FİRMALARIMIZ AZERBAYCAN'DAKİ YATIRIMLARIYLA 5 BİN KİŞİYİ AŞAN BİR YEREL İSTİHDAM ORTAYA KOYMAKTADIR"

Azerbaycan ve Türkiye'de yatırım yapan iş insanlarını ve girişimcileri, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ekonomik alanda da uzun soluklu olmasına katkı sunan aktörler olarak gördüklerini ifade eden Muş, "Türk firmaları, Azerbaycan'da şimdiye kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarıyla Azerbaycan'ın yerli sanayisinin gelişimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürmektedir. Başta finans, madencilik, gıda ve içecek ürünleri sektörleri olmak üzere, firmalarımız Azerbaycan'daki yatırımlarıyla 5 bin kişiyi aşan bir yerel istihdam ortaya koymaktadır" dedi.

"AZERBAYCAN'IN İSTİKRARLI EKONOMİSİ, TÜRK GİRİŞİMCİLERİN YATIRIM KARARLARINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK"

Kafkasya bölgesinde en güçlü para birimine, en yüksek milli gelire ve yetişmiş bir işgücüne sahip Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisinin, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olduğunu vurgulayan Muş, " Bu kapsamda, güçlü bir özel sektöre ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizin, Azerbaycan'daki yatırımlarını her geçen yıl artırarak, bu alandaki tecrübesini ve kapasitesini yüksek katma değerli bir sanayi oluşturmasına katkıda bulunacağına olan inancım tamdır" diye konuştu.

Türk müteahhitlik sektörü için Azerbaycan'ın her zaman önemli bir yeri olduğunu dile getiren Bakan Muş, "Bugüne kadar toplamda 15,3 milyar doların üzerinde ve 442 proje üstlendiğimiz Azerbaycan'da firmalarımız aynı zamanda yatırımcı olarak da yerleşikliklerini sürdürmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Türk firmalarının ve sektörünün, Azerbaycan'ın kurtarılan bölgelerdeki ve Karabağ'ın yeniden imarında halihazırda sürdürdükleri iş birliği ve çalışmalarını daha da artırmak ve bu süreçte etkin bir şekilde yer almak istediklerine dikkati çeken Muş, "Azerbaycan Hükümetinin Türk firmalarına karşı bugüne kadar gösterdikleri teveccühün, özellikle Karabağ'ın yeniden imarı kapsamında devam edeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri kullandı.

(Mustafa Cenik - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Son dakika haberleri! Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek
Son dakika haberleri! Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek
Son dakika haberleri! Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek
Son dakika haberleri! Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek

Azerbaycan, Yatırım, Türk, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! 'Azerbaycan'ın istikrarlı ekonomisi, Türk girişimcilerin yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyecek' - Son Dakika Ekonomi


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