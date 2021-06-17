Bakan Muş, Çekya'da özel sektör temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Prag temasları kapsamında Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy'nin ev sahipliğinde Çekya Ticaret Odası'nda düzenlenen iş yemeğindeki özel sektör temsilcileri ile toplantıya katıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya'yı kapsayan gezisinin ilk ayağında olan Çekya'nın başkenti Prag'da yer alan Vaclav Havel Havaalanına ulaştı. Bakan Muş, havaalanında Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Çek yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Muş, Prag ziyareti kapsamında Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy'nin ev sahipliğinde Çekya Ticaret Odası'ndaki iş yemeği sırasında özel sektör temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Muş'un toplantının ardından Çekya Başbakan Yardımcısı, Ticaret Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek ile 1 saat sürmesi planlanan bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca JETCO kurucu anlaşmasının imzalanmasının planlandığı görüşmede, iki ülke arasındaki 3,9 milyar dolarlık dış ticaret hacminin arttırılması başta olmak üzere bazı konular da masaya yatırılacak.

Daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın ve Başbakan Yardımcısı Havlicek'in onuruna Türk Büyükelçiliği rezidansında vereceği yemeğe katılacak olan Bakan Muş, yarın ise Budapeşte'ye hareket edecek. - PRAG