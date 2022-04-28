BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR - Son Dakika
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BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

28.04.2022 11:22

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret için geldiği Denizli'de iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda buluştu.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret için geldiği Denizli'de iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda buluştu. Bakan Muş, Denizli'nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdığını belirterek, "Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli programına Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret ederek başladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Muş, daha sonra Vali Ali Fuat Atik ile makamında görüştü. Bakan Muş, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek, kent hakkında bilgiler aldı. Delikliçınar Meydanındaki cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Muş, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanlığına geçti. Muş, İl Başkanı Yücel Güngör ile görüşüp, partililerle bir araya geldi. Muş'un ziyaretlerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök de eşlik etti. Bakan Muş, daha sonra Denizli Sanayi Odası'nın Merkezefendi ilçesinde bir otelde düzenlendiği İş İnsanlarıyla İstişare toplantısına katıldı. Toplantıya Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve çok sayıda iş insanı katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Muş, Denizli'nin son 20 yılda ihracatını 11 kat artırdığını, kentin net bir ihracatçı şehir olduğunu söyledi. Denizli'nin 2021 yılı ihracatının 4 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Muş, "Denizli'de 14 sektör, tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor. İl genelinde 15 Ar- Ge, 12 tasarım merkezi var. Dolayısıyla Denizli'nin de geçtiğimiz dönemin üzerine çıkacağına düşünüyorum. Yani 2021 yılının üzerine 4'lü olmasın da 5'li rakama ulaşır diye ümit ediyorum. Artık 4'ler geride kaldı 5'e ulaşalım. Ekonomi de ihracattan kaynaklı ve işteki talepten kaynaklı aslında sanayi tarafı hareketli. Türkiye'de imalat sanayi hareketli. Dolayısıyla bunun ekonomik büyümedeki yansımalarını önümüzdeki süreç içinde göreceğiz" dedi.Bakan Muş, toplantının ardından Pençe- Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in ailesini evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Bakan Muş, programının son bölümünde Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının düzenlediği iftara katıldıktan sonra Denizli'den ayrıldı. (DHA)

BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

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Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de şehit ailesini ziyaret etti Ticaret Bakanı Muş'tan Denizli horozu hatırası Ticaret Bakanı Muş'tan Denizli horozu hatırası

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN MUŞ DENİZLİ 64 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR - Son Dakika


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