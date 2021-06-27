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MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK - Son Dakika

MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK

27.06.2021 15:16

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda ele geçirilen toplam 1 ton 763 kilogram kokainin alıcısı, göndericisi, nereden, nereye gittiği gibi tüm verilere sahip olduklarını belirterek, "Tüm verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Milletimiz müsterih olsun.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda ele geçirilen toplam 1 ton 763 kilogram kokainin alıcısı, göndericisi, nereden, nereye gittiği gibi tüm verilere sahip olduklarını belirterek, "Tüm verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Milletimiz müsterih olsun. Devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, yurt dışından gelen gemilerdeki aramalar sonucu 1 ton 763 kilogram kokainin ele geçirildiği Mersin'de, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, operasyonlarda görev yapan personeli tebrik etti.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Bakan Muş, operasyonlara ait detayları anlattı. Muş, "Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerimiz, Mersin'de 1 hafta arayla gerçekleşen 2 operasyonla, ülkemiz tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasını gerçekleştirerek, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attılar. Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerimizce 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Bu yakalamadan 1 hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçiren ekiplerimiz, 2 başarılı operasyon sonunda toplam 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmişlerdir. Yani neredeyse Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece son 1 hafta içerisinde, Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı, gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima iş birliği içerisinde olduğumuz devletimizin tüm güzide kurumlarını bir kez daha kutluyorum" diye konuştu.

Yasa dışı ticareti önlemenin Ticaret Bakanlığı'nın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Muş, "Bu kapsamda, özveriyle çalışıp oldukça memnuniyet verici sonuçlar elde ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Haziran'da, uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük, gümrüklerimizde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayınlamıştık. Bu genelgeyle, güzergah bazlı analizlere ağırlık vermiştik. Bu genelgenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'6,1 TON UYUŞTURUCUNUN ÜLKEMİZE GİRMESİNE ENGEL OLDUK'

Gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara yönelik sıkı kontroller gerçekleştirirken, gümrük kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını engellememesi için de azami gayret gösterdiklerini aktaran Muş, "Bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz hassas bir dengedir. Bu konuya oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm imkan ve kabiliyetlerimizle yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6,1 ton ağırlığında uyuşturucuyla, 15 ton 150 kilogram ağırlığında uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki, bu alanda yaptığımız yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insanüstü gayretin sonuçlarını başarıyla elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜM VERİLER ELİMİZDE MEVCUT'

Bakan Muş, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili; 'Gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor ?' şeklinde sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteynerle taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının uhdesinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla, bu 2 olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla bu olaylarla ilgili kimlerin yargılandığı mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Milletimiz müsterih olsun. Devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından, kimsenin şüphesi olmasın. Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK
MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK

Mehmet Muş, Türkiye, Mersin, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN BAKAN MUŞ: ELE GEÇEN KOKAİNLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ YARGI MAKAMLARINA İLETTİK - Son Dakika


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