Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması

29.04.2021 23:13
Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik destek paketine ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık 1000 lira gelir desteğiyle, büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği süresi 1 ay daha uzatılmıştır.

Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmiştir."

E Devlet, Mayıs, Esnaf, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş, esnaf ve sanatkara destek paketine başvuru süresini paylaştı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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