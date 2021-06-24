Üye Girişi
Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi - Son Dakika

Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi

24.06.2021 09:34
Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Muş, 1 Temmuz, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli 09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı 09:21 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü 09:17 Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti 09:14 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi 09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: 09:06 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor 22:30 Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi         
09:35
Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı         
09:23
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı         
09:16
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti         
20:57
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Muş, esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresini 1 Temmuz'a kadar uzattıklarını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement