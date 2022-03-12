Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi

12.03.2022 18:34
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi
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Metamfetamin, Uyuşturucu, Türkiye, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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