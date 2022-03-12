Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.