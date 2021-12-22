Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak'ta rekor miktarda uyuşturucu yakalaması - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerinden Gürbulak'ta rekor miktarda uyuşturucu yakalaması

AĞRI - Gümrük Muhafaza ekiplerinde, Gürbulak Gümrük Kapısında, bir tırın yakıt deposunda 462 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, İran'dan gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tırın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Ardından, dedektör köpeklerinde tepki verdiği yakıt deposu içerisinde gizli bölme oluşturulduğu ve bu bölmenin yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı madde ile doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu sıvı maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı

Pompa yardımıyla depodaki gizli bölmelerden plastik bidonlara aktarılan uyuşturucunun ağırlığının toplam 462 buçuk kilogram olduğu belirlendi. Ayrıca araç dorsesinin yan dolabında boş plastik bidonlar bulunduğu saptandı. Bu bidonlardaki kalıntıların analizinde depodaki uyuşturucunun bu bidonlarla yakıt deposuna aktarıldığı anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu, Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin yakalaması olarak kayıtlara geçti. Uyuşturucunun naklinde kullanılan tıra el konulurken, sürücüsü ise göz altına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yakalamayı yapan ekipleri tebrik etti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.