Bakan Muş, Gürbulak'ta 462 litre likit eroin ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini bildirdi. Muş, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.