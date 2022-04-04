Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu

04.04.2022 14:46
Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu

Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olduTİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur.

Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır" dedi.

Bakan Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıklamak üzere bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Pandemi ve savaş sebebiyle tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de ekonomik olarak önemli bir süreçten geçtiğini belirten Muş, bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sorunların en önemlisinin de artan maliyetler olduğunu söyledi. Hükümet olarak artan maliyetlere ilişkin tüketicilerin ve ticaret erbabının mağdur edilmemesi için gereken bütün tedbirleri süratle almaya devam ettiklerini ifade eden Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, temel ihtiyaç dahilindeki birçok üründe ve lokantalar dahil her türlü yeme içme hizmeti sunumunda KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ticaret Bakanlığı olarak biz de Hazine gelirlerinden fedakarlık yapılarak hayata geçirilen bu KDV düzenlemelerinin amacına ulaşması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimlerimizi arttırdık. KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz vatandaşımızın hakkını hukukunu hiç kimseye çiğnetmeyiz. Dürüst çalışan tüccarımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Ama stokçuluk yapan, bir takım manipülatif fiyat artışlarına girişen art niyetli kişilerin de peşini bırakmayız" dedi.

'DIŞ TİCARET HACMİMİZ 53,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'Ardından dış ticaret rakamlarını açıklayan Muş, ihracatta 2021 yılında yakalanan ivmenin 2022 yılında da devam ettiğini vurgulayarak, "Geride bıraktığımız mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'te 3 yapmış olduk. Mart ayı ithalatımız ise 30,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Bu noktada, enerji ithalatı konusuna ayrı bir başlık açmakta fayda görüyorum. Ocak-mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğal gaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,8 artış göstermiştir. Diğer taraftan, ocak ayında 76 dolar olan brent petrol fiyatları mart ayında yüzde 70,2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Benzer şekilde Avrupa doğal gaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstermiştir" diye konuştu.'ÜLKEMİZ GÜÇLÜ BİR İHRACAT PERFORMANSI ORTAYA KOYDU'

Küresel piyasalarda yaşanan durumun haliyle enerji ithalatına da yansıdığını dile getiren Muş, "Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar; ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar olmuştur. Enerji hariç bakıldığında, mart ayında ithalatımız 22,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 olurken, bu orana enerji hariç bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,5 puan artışla yüzde 95'e yükseldiği görülmektedir. Bu veriler açıkça gösteriyor ki, 2022 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen 25,7 milyar dolarlık ithalat artışının 16,3 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır. Tüm bu verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. 2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. 235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Bakan Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) Bakan Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı Son dakika haberleri! Bakan Muş: '235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine... Son dakika haberleri! Bakan Muş: '235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine...

Mehmet Muş, dolar, Mart, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş: İhracatımız, yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu - Son Dakika


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