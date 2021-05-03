Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu."
03.05.2021 11:57
Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.
Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu."
Enerji, Muş, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Muş: 'İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7'ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.' - Son Dakika Ekonomi
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