Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2'den yüzde 85,7'ye...
03.05.2021 11:59
Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2'den yüzde 85,7'ye yükselmiştir.
Bakan Muş: "İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre 19,5 puan artışla yüzde 66,2'den yüzde 85,7'ye yükselmiştir." - ANKARA
Nisan, Muş, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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