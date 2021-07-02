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Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu - Son Dakika

Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu

02.07.2021 22:21

Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu -Ticaret Bakanı Mehmet Muş: " Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir" -"231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret...

Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu

-Ticaret Bakanı Mehmet Muş: " Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir"

-"231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır"

-" Dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre %11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilemiştir"

-" Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15 buçuk milyar TL olarak gerçekleşti"

-"'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir"

"Yakalanan uyuşturucuyla ilgili bile 'Bu uyuşturucuyu piyasaya sürecekler' deme rezaletini göstermiş durumdadırlar"

" Kim, nasıl rahatsız olursa olsun, biz gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş 2021 yılının ilk beş ayında ihracatta sergilenen performansın, Haziran ayrında artarak devam ettiğini belirterek, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. İlk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler, hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık binasında düzenlenen "Haziran Ayı Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması" toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Muş'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Pandeminin dünyada sosyal hayattan iş dünyasına kadar birçok hususu geri döndürülemez bir şekilde değiştirmeye devam ettiğini belirten Bakan Muş, sektörlerdeki dijitalleşme temelli büyümenin devam etmesinin küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan kırılganlığın sorgulanmasının, tüketici tercihlerinde toplum sağlığı ve iklim değişikliği gibi hassasiyetlerin artması gibi dönüşümlerin kaçınılmaz olduğunu aktardı.

"Hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır"

Bakan Muş, 2021 yılının ilk beş ayında ihracatta sergilenen performansın, Haziran ayrında artarak devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. İlk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler, hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır."

Bakan Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracat olduğunu vurguladı.

Bakan Muş, normalleşme adımlarının ardından Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi 198 milyarın da aşılıp ihracatı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti.

İthalat bu yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre 27,5 artış gösterdi

İthalatın yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bakan Muş, "Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır" dedi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran ayında 2020'nin aynı ayına göre 4,8 arttı

İhracatın ithalatı karşılama oranının Haziran ayında 2020 yılına göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3'e yükseldiğini belirten Bakan Muş, "Ocak-Haziran döneminde ise ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2'ye yükselmiştir" diye konuştu.

Dış ticaret açığının 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 11,4 azaldı

Bakan Muş, dış ticaret açığının 2021 yılının ilk yarısında 2020 yılına göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

İhracat tutarı kadar, ihracata yönelen firma sayısındaki artışın da ihracatın tabana yayılması açısından sevindirici olduğuna vurgu yapan Bakan Muş, "Bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12 artışla 76 bin 189 olmuştur" dedi.

Bakan Muş, yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolar olarak kaydedilirken, söz konusu ülkelere yapılan ihracatın toplam ihracatın yüzde 42'sini oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı doğrultusunda ikili ticaretlerde Türk lirasının payını arttırmaya devam ettiklerini aktaran Bakan Muş, "2021 yılının Haziran ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15 buçuk milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar TL'lik kısmı ihracat, 9 buçuk milyar TL'lik kısmı ithalat olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu
Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu
Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu
Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu

Cumhuriyet, Haziran, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Muş, ihracatta aylık, çeyreklik ve altı aylık bazda Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını duyurdu - Son Dakika
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