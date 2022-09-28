Bakan Muş: 2022'de 8 milyar 857 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirdik

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "2022 yılının ilk 9 ayında, toplam 8 milyar 857 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirdik. 2 milyon 286 bin paket sigaraya, 62 milyon 149 bin adet makarona ve 42,7 ton tütüne el koyduk. Akaryakıt Özel Ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde, 14 milyar TL değerinde kamu zararını ortaya çıkardık ve 39 milyar TL değerinde sahte faturayı tespit ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, İstanbul'da 2,1 ton captagon, Esendere'de 513 kilogram eroin yakalanmasında başarı gösteren gümrük muhafaza memurlarına ödül verilmesi için bakanlıkta düzenlenen törene katıldı. Kaçakçılık ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını almaya devam ettiklerini kaydeden Muş, "Ülke güvenliğimizin temel unsurlarından olan gümrük kapılarımızda yürüttüğümüz, yasa dışı ticaretin ve kaçakçılığın engellenmesi faaliyetlerimizi, bütün ülke sathında 7/24 aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemizin küresel ticaretteki yerini sağlamlaştırmak amacıyla bakanlığımız, günümüz teknolojisini kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimize entegre ederek; gümrük kontrollerini fiziki müdahale olmadan, etkin ve hızlı şekilde tamamlama düsturuyla hareket ediyor. Bu kapsamda, dünya üzerinde sayılı ülke tarafından üretilebilen araç ve konteyner tarama sistemlerini, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte çalışarak milli imkanlarla ülkemizde ürettik. İlk Milli Tarama Sistemimizi (MİLTAR) Alsancak Limanı'nda faaliyete aldık. Sistemin seri üretimi için çalışmalarımız devam ediyor. Gümrük kapılarımızda bulunan araç ve konteyner tarama sistemleriyle taranan taşıtlara ait görüntülerin, merkezden de eş zamanlı olarak incelenmesi ve yapay zeka ile kaçak eşyanın türünün tespit edilebilmesi için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 'Tarama Ağı Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Projenin uluslararası ayağında ise Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahcivan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yaparak gümrük kontrol sürecini hızlandırıp güvenli bir geçiş koridoru oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'Bakan Muş, yapılan yatırımlara ilişkin, şunları kaydetti: "Kaçakçılıkla mücadelede kapasitemizi geliştirecek olan ve 'Muhafız' olarak isimlendirilen yazılım, tümüyle TÜBİTAK tarafından açık kaynak imkanlar kullanılarak geliştirildi. Böylece ileri teknoloji ürünü olan 'Büyük Veri Sistemi'ni ve 'Özel Bulut Konsepti'ni bakanlığımıza kazandırdık. Tarama sistemlerimizi; araç ve konteyner, tren, hızlı tarama, backscatter, bagaj tarama sistemleri olarak farklı kategorilerde çeşitlendirerek etkin biçimde kullanıyoruz. Bunun yanı sıra uzman personelimizin tespit ve müdahale kapasitesini güçlendirerek; gümrük işlemlerinin hızlanması amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ülkemiz karasuları ve deniz limanlarında kaçakçılığın men ve takibinde bakanlığımızın etkinliğini arttırmak için kurduğumuz Gemi Arama, Deniz Devriye ve Konteyner Kontrol Ekipleri görev yapıyor. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleri ile deniz taşıtlarını kontrol ediyor, risk analizi ve hedefleme faaliyetleriyle gemi ve konteynerlerde arama yapıyoruz."'BAŞARILI YAKALAMALAR YAPTIK'Bakan Muş, 2022'de yapılan operasyonlara ilişkin ise "2022 yılının ilk 9 ayında toplam 8 milyar 857 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirdik. Uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri, akaryakıt ve elektronik eşya başta olmak üzere bütün eşya türlerinde önemli mücadeleler sonucunda başarılı yakalamalar yaptık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Tütün Özel Ekibi'nin katkılarıyla, yılın ilk 9 ayında 2 milyon 286 bin paket sigaraya, 62 milyon 149 bin makarona ve 42,7 ton tütüne el koyduk. Akaryakıt Özel Ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde, kurulduğu günden bu yana 14 milyar TL değerinde kamu zararını ortaya çıkardık ve düzenlenen 39 milyar TL değerinde sahte faturayı tespit ettik. 7318 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 2021 yılının nisan ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda 27 milyar TL'lik kamu zararının oluşmasını engelledik" diye konuştu.'KAYITLARA GEÇEN EN YÜKSEK MİKTARLI CAPTAGONU ELE GEÇİRDİK'

Bakan Muş, 'Narkokim' ekiplerinin önemli uyuşturucu madde yakalamalarına imza attığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik. Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda 2 farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilogram sıvı metamfetamin yakalayarak; bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kilogramlık captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik. Esendere Gümrük Kapımızdaki son zamanların en yüksek miktarlı 513 kilogram eroin yakalamamız kapsamında, 3 farklı ilde yürüttüğümüz operasyonlarla şüphelileri adli mercilere teslim ettik. Bu önemli yakalamaları, yaptıkları analiz ve titiz takip sayesinde gerçekleştiren personelimizi görev bilinci ile ortaya koydukları mücadele dolayısıyla tebrik ediyorum."

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Mehmet Muş'un konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,