KDV indirimini yansıtmayanlara ceza kapıda - Son Dakika
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KDV indirimini yansıtmayanlara ceza kapıda

30.03.2022 14:23
KDV indirimini yansıtmayanlara ceza kapıda

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmaların başladığı belirtildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki Ticaret Müdürlükleri vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşları mağdur eden firmalara en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

(İHA)

KDV indirimini yansıtmayanlara ceza kapıda
KDV indirimini yansıtmayanlara ceza kapıda

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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