Bakan Muş, KKTC Başbakanı Ersan Saner' İ Ziyaret Etti - Son Dakika

Bakan Muş yaptığı konuşmada, yoğun bir program dahilinde KKTC'ye geldiklerini, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye-KKTC 11. Ortak Komite Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uzlaşıya varılan bir eylem planını hayata geçirdiklerini, bugün protokol imzaladıklarını ve belli kararlar aldıklarını söyleyen Muş, bu kararların KKTC'nin ekonomisine ve ticaretine olumlu katkılar yapacağını düşündüklerini söyledi.

Muş, Kıbrıs'ı yakından tanıdığını, 2000-2005 yılları arasında burada öğrencilik yaptığını ve bu yüzden Kıbrıs'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

"Bu devletin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiği kanaatindeyim"

Bakan Muş, "Hem bakanlık olarak hem de hükümetimizin atacağı adımlarda (KKTC ile ilgili) elimizden geldiğince kolaylaştırıcı olacağız. Burayı (KKTC) seviyoruz, burayı çok kıymetli görüyoruz. Burada bir devlet var, hükümet var, Cumhurbaşkanı var, asker ve polis var. Bu devletin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. Kolay kurulmadı bu devlet, dolayısıyla bunu muhafaza etmenin kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ada'daki iki devletli yaklaşımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. " dedi.

Başbakan Saner ise, Bakan Muş'un ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Bizler de KKTC olarak her zaman ana vatanımızla birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlü olduğumuzun farkındayız. " dedi.

Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında Rumların her türlü mezalimine karşı geldiğini ve 1974'te ana vatan Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak müdahalesiyle Kıbrıs'ta barışın sağlandığını kaydeden Saner, 1983'te kurulan KKTC'nin bugünlere kadar ulaştığını anlattı.

Bu süreçte yaşadıkları en büyük sıkıntının Türkiye dışında kimse KKTC'yi tanımadığı için dünyayla ticaret başta olmak üzere ilişki kuramamanın olduğunu kaydeden Saner, KKTC ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetleri artıracak eylem planının önemine dikkat çekti.

Saner, bundan sonraki süreçte ana vatan Türkiye ile birlikte iki egemen devlet statüsüyle yollarına devam edeceklerini dile getirerek, ülkede Türkiye'nin katkılarıyla oluşturacakları eylem planının KKTC ürünlerinin dış dünyada pazar bulması açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

Bakan Muş'a ziyaretlerinde, Bakan Erhan Arıklı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve diğer yetkililer eşlik etti.