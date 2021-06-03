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Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: "Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: "Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz"

03.06.2021 21:30

Son dakika haberi: - Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: "Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi.

- Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildi

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner:

"Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz"

LEFKOŞA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi. KKTC Başbakanı Saner, "Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Muş, temasları kapsamında KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi. Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşmede, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

"KKTC ekonomisine olumlu katkıları olacağını düşündüğümüz kararlar aldık"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kabulde yaptığı konuşmada, yoğun bir program dahilinde KKTC'ye geldiklerini kaydederek, 11. Ortak Komite Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini ve uzlaşıya vardıkları bir eylem planını hayata geçirdiklerini söyledi. Muş, KKTC ekonomisi ve ticaretine olumlu katkıları olacağını düşündükleri kararlar aldıklarını belirtti. KKTC'nin gelişmesi ve kalkınması için Türkiye'nin bütün gücünü seferber edeceğini belirten Muş, üniversiteyi KKTC'de okuduğunu ve KKTC'ye yönelik farklı bir sevgisi olduğunu söyledi.

Hem ilgili bakanlık hem de hükümetin atacağı adımlarda ellerinden geldiğince kolaylaştırıcı olacaklarını dile getiren Muş, yaptıkları protokollerde de bu yaklaşımlarının hissedileceğini belirtti. KKTC devletinin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini, devletin kolay kurulmadığını ve devleti muhafaza etmenin önemli olduğunu kaydeden Muş, KKTC devletinin bütün ambargolara kısıtlamalara rağmen kurumsallaşmasını büyük oranda tamamladığını söyledi. Anavatan Türkiye'nin 90 milyona yaklaşan nüfusuyla kapılarını ve bütün imkanlarını KKTC için açtığını belirten Muş, "Her zaman kuzeye döndüğünüz zaman orada Anavatan'ı göreceksiniz, bütün imkanlarıyla sizin için orada beklemektedir" diye konuştu.

Adadaki iki devletli yaklaşımın çok kıymetli olduğunu ifade eden Muş, adada yaşayan tüm KKTC yurttaşlarının devletin kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi ve devletin tüm siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurguladı. Muş, "Devletiniz olursa siyasi tartışma yapabilirsiniz. O açıdan KKTC birinci sırada gelir, o siyaset üstüdür sonra bütün tartışmaları yaparsınız" dedi.

Muş, Güney'de ortaya çıkan gelişmelerin bu kanaatlerini güçlendirdiğini de dile getirdi.

"Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz"

KKTC Başbakan Ersan Saner ise Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettikleri sürece güçlü olduklarının farkında olduklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının büyük mücadeleler sonucu bugünlere ulaşabildiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında Rumlar'ın her türlü mezalimine karşı geldiğini ve 1974'te Anavatan Türkiye'nin müdahalesiyle ülkede barış sağlandığını kaydeden Saner, 1983 yılında kurulan Cumhuriyetle bugünlere ulaştıklarını anlattı.

Bu süreç içerisinde yaşadıkları en büyük sıkıntının Türkiye dışında kimse KKTC'yi tanımadığı için dünyayla ticaret başta olmak üzere ilişki kuramamak olduğunu kaydeden Saner, ortaya konan eylem planı çerçevesinde hayata geçirilecek ticaret ve fuar girişimlerinin desteklenmesi ve bilgi alışverişinin önemine işaret etti.

Bundan sonraki süreçte Anavatan Türkiye ile birlikte iki egemen devlet statüsünde yollarına devam edeceklerini dile getiren Saner, ülkede Anavatan Türkiye'nin katkılarıyla oluşturacakları eylem planının KKTC ürünlerinin dış dünyada pazar bulması açısından anlamlı olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan konusunda Türkiye ve KKTC'nin ortak çıkarlarını koruyarak ileriye bakmanın görevleri olduğunu söyleyen Saner, "Biz KKTC hükümeti olarak bunun arkasında dimdik durmaktayız" dedi.

Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz
Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz
Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz
Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz

Başbakan, Türkiye, Kıbrıs, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Muş, KKTC Başbakanı Saner tarafından kabul edildiKKTC Başbakan Hamza Ersan Saner: 'Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz sürece güçlüyüz' - Son Dakika


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