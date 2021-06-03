Üye Girişi
Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı - Son Dakika

Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı

03.06.2021 22:20

- Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi Tatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

- Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildi

Tatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı

LEFKOŞA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bakan Muş, temasları kapsamında ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bir araya geldi. Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyetine KKTC'ye yaptıkları yardım ve destekler için teşekkür etti. Bakan Muş'un KKTC'yi iyi tanıyan bir kişi olduğuna işaret eden Tatar, bunun ülke açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Pandemi gibi sıkıntılı bir dönemde Türkiye'nin desteğini hissetmenin önemine vurgu yapan Tatar, bu hissin güven ve istikrarın yegane teminatı olduğunu belirtti. Pandeminin insanları zorladığını ancak sürecin iyi yönetildiğini söyleyen Tatar, ekonominin kalkınması için istikrara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Tatar, KKTC'nin lokomotif sektörleri arasında turizm ve inşaatın yer aldığını söyleyerek, dışa bağımlı olan bu sektörlerin pandemiden olumsuz etkilendiğini, pandeminin ekonomik aktörlerin gelmesine engel olduğunu belirtti. Yaşanan pandemi sürecinin olağanüstü bir dönem olduğunu dile getiren Tatar, sürecin iyi yönetildiğini söyledi. Tatar, pandemi nedeniyle yapılan sağlık yatırımlarının geleceğe güvenle bakmayı sağladığını ifade etti. Aşılama ve alınan tedbirlerle birlikte sürecin iyi bir noktaya geldiğini, pandeminin ardından KKTC'nin yükselişe geçeceğini dile getiren Tatar, tatil amaçlı ziyaretler ve üniversitelere ilginin artacağını kaydetti.

Yatırım çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu. KKTC'nin eski eserleri, doğası ve diğer özellikleriyle çok sayıda insanın ilgisini çekebileceğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye daha fazla ilgi olabileceği düşüncesini dile getirdi. Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'in en güzel noktalarından biri olduğunu söyleyerek, turizm imkanlarının yükselişe geçeceğine inanç belirtti. Rekabet edebilme adına maliyetleri kontrol etme ve reformların önemine işaret eden Tatar, ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Güzelyurt bölgesinde narenciye ve benzeri ürünlerin ihracat miktarlarına değinen Tatar, 100 bin ton narenciye ihraç edildiğini belirtti. Türkiye'den KKTC'ye su projesinin KKTC'ye hayat verdiğini söyleyen Tatar, suyun Güzelyurt ve Mesarya'da tarımsal amaçlı kullanılmaya başlayacağını, Güzelyurt bölgesinde yeni ekimlerin başladığını kaydetti. Sudan sonra elektriğe de çözüm bulunması temennisinde bulunan Tatar, elektriğin pahalı olduğunu, bu yönde cesur adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC'de gerçekleştireceği resmi temaslarla ilgili Tatar'a bilgi verdi. Muş, Türkiye ve KKTC arasında protokol imzalanacağını ve bazı uygulamaların startının verileceğini belirtti. Bakan Muş, Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine misafirperverliği için teşekkür etti.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı
Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı
Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı
Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı - Son Dakika


Son Dakika

Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı Erzurum'da garip doğa olayı! Görenler gözünü alamadı Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar Dardanel'den dev yatırım! Yunan rakibi G. Kallimanis SA.'yı 6 milyon euro'ya satın alıyorlar Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika Haberleri
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:53 Tepkiler üzerine harekete geçiliyor! İlk Kabine toplantısında, eğlence sektörü için yeni adım atılacak
17:49 Kulüpler Birliği, TFF'ye tepki gösterdi: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı         
23:26
Juventus ve Milan, Altay Bayındır transferi için harekete geçti Juventus ve Milan, Altay Bayındır transferi için harekete geçti         
22:52
Bağdat'ta korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bağdat'ta korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha         
21:41
Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek         
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi         
20:18
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi! Birden fazla kişi binemeyecek         
18:14
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor         
16:35
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 23:47:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Muş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiTatar'dan Türk halkına, KKTC'ye daha fazla yatırım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement