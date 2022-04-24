BAKAN MUŞ, MERSİN'DE - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN MUŞ, MERSİN'DE

24.04.2022 13:03

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi toplantı ve ziyaret için Mersin'e geldi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi toplantı ve ziyaret için Mersin'e geldi.

Hava yoluyla Adana'ya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kara yoluyla Mersin'e geçti. Bakan Muş, ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Muş, daha sonra şeref defterini imzaladı. Muş, Vali Su ile bir süre sohbet ettikten sonra 'İl Yönetim Kurulu Toplantısı' için AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na geçti. (DHA)

BAKAN MUŞ, MERSİN'DE
BAKAN MUŞ, MERSİN'DE
BAKAN MUŞ, MERSİN'DE
BAKAN MUŞ, MERSİN'DE

YORUMLAR
500
Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı Mersin'de örtü altı kavun hasadı başladı Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi Mersin'de hem kar çilesi hem deniz keyfi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN MUŞ, MERSİN'DE - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
12:04 23 Nisan kutlamalarında Arapça şarkı çalınması tartışma yarattı, Kırşehir Valisi'nden açıklama geldi
11:56 Davada sular durulmuyor! Duruşmada Amber Heard'ün Johnny Depp'i taklit etmesi basında geniş yer buldu
11:48 "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları bayramdan sonra başlıyor!
11:20 DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yüzlerce kişi birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu
11:12 Gelin düğün yemininde öyle bir şey söyledi ki, damat neredeyse düğünü iptal edecekti
10:47 Son seçim anketinde yeni sonuçlar! Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti
10:40 Putin emir verdi, Kremlin Soruşturma Komitesi İngiliz birliklerinin peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 13:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN MUŞ, MERSİN'DE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement