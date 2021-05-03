Bakan Muş: "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi."
03.05.2021 11:55
Bakan Muş: "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.
Bakan Muş: "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi."
Nisan, Muş, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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