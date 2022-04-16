BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR - Son Dakika
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BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR

16.04.2022 21:26

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluklara ilişkin "Planın üzerinde çok büyük TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan kapıda yoğunluk yaşanabiliyor.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluklara ilişkin "Planın üzerinde çok büyük TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan kapıda yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor? dedi.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Sınır kapısında yaşanan yoğunlukla ilgili yetkililerle görüşerek açıklama yapan Bakan Muş, bazı adımlar atılacağını dile getirdi. Bakan Muş, "Burası bizim önemli ve yoğun kapılarımızdan bir tanesi. Baharın gelmesiyle beraber hem yolcu trafiğinde yani sivil araçların ve yayaların geliş gidişinde ciddi bir yoğunluk var hem de ihracatın artmasıyla beraber TIR trafiğinde bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla bu artan trafiğin en optimum seviyede yönetilebilmesi için gümrük idaresi çeşitli tedbirler alıyor. Şimdi konuştuğumuz bazı önlemler de var. Onunla alakalı bazı adımlar da atacağız. Hem sürecin hızlandırılması hem de bu yaşanan yoğunluğun içeri doğru alınıp gerekli işlemlerin yapılması noktasında bazı düşüncelerimiz söz konusu. Fizibilite çalışmasını yapıp nihai karar vereceğiz. Planın üzerinde çok bir büyük bir TIR trafiği ve yolcu trafiği olduğundan dolayı kapıda bir yoğunluk yaşanabiliyor. Optimum seviyede yönetilebilmesi için büyük bir çaba var" diye konuştu. (DHA)

BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR
BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR
BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR

YORUMLAR
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Sarp Sınır Kapısı, Mehmet Muş, Artvin, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR - Son Dakika


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