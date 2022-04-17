BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR - Son Dakika
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BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR

17.04.2022 10:38

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Artvin ziyaretleri kapsamında Borçka Gölü'nde kurulu somon balığı tesislerini tekne ile gezerek inceledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Artvin ziyaretleri kapsamında Borçka Gölü'nde kurulu somon balığı tesislerini tekne ile gezerek inceledi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret eden bakan Muş, AK Parti İl Başkanlığında partililere seslendi. Bakan Muş Türkiye'nin, üretim kabiliyeti, kapasitesi güçlü, dinamik bir ülke olduğunu belirterek Maalesef bu gelişmeler bizi de bir nebze etkilemekte ama bunlar atlatılamayacak şeyler değil. Mutlaka bunların üstesinden geleceğiz, geliyoruz. Üretim ayağı güçlü, bunu bilmenizi isterim. İmalat ayağı güçlü, ticaret ayağı güçlü. Dolayısıyla bunların bankacılık ayağı güçlü, finans ayağı güçlü. Bunların güçlü olduğu yerde şu an bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı, özellikle küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş de bir rayına oturacaktır. Özellikle bu krizin bir an önce bitmesini ümit ediyoruz ki bu emtia ve enerji üzerindeki baskıyı azaltacaktır. Ülkemize güvenelim. Türkiye'nin geleceği çok parlaktır. Partimiz çok güçlüdür. Burada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade bellidir. Hedeflerine adım adım ulaşmaktadır dedi.

Bakan Mehmet Muş, iş adamlarının katılımıyla Artvin Gençlik Merkezi'nde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR
BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR
BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR

YORUMLAR
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Mehmet Muş, Türkiye, Artvin, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN MUŞ SARP SINIR KAPISI YOĞUNLUĞU İÇİN GÜMRÜK İDARESİ TEDBİRLER ALIYOR - Son Dakika


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