Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret - Son Dakika
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Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

27.04.2022 23:08
Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli ziyaretinde üniversiteden arkadaşı da olan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'e ve MHP İl Teşkilatına ziyarette bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli ziyaretinde üniversiteden arkadaşı da olan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'e ve MHP İl Teşkilatına ziyarette bulundu. Garip'e görevinde başarılar dileyen Bakan Muş, okul anılarını tazeledi.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Muş'u MHP İl Başkanı Yusuf Garip, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer karşıladı. Bakan Muş'un Kadir Gecesini kutlayan ve ziyaretten dolayı duyduğu onuru ve memnuniyetini dile getiren Garip, kendisine ziyaret dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik şuuru içinde Türkiye ve Türk milletine hizmetkarlık derdinde olduğunun altına çizen Garip, "Güçlü Türkiye yolunda, vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için son nefesimizi verene kadar çalışacağız. Allah dirliğimizi ve birliğimi daim etsin" dedi.

ÜNİVERSİTE YILLARINI YAD ETTİLER

Üniversiteden okul arkadaşı da olan ve geçtiğimiz aylarda MHP İl Başkanı olarak atanan Yusuf Garip'e görevinde başarılar dileyen Bakan Mehmet Muş ise sanayisiyle, ekonomisiyle, üretkenliği ile öne çıkan Denizli'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'nin dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapan Bakan Muş, "Türkiye'nin geleceği parlak ve güçlüdür. Zorluklar var, zorlukları aşmak bizim görevimiz, bunlarından üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Yusuf Garip ile üniversiteden arkadaş olduklarını hatırlatan Bakan Muş, koyu bir sohbet içinde üniversite anılarını ve yıllarını yad etti. Garip'in çalışkanlığına da atıfta bulunan Bakan Muş, kendisine her daim başar diledi.

(İHA)

Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret
Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret
Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret
Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş'tan üniversite arkadaşı MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret - Son Dakika


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