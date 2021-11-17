Bakan Muş: Türkiye ekonomisi 21,7 oranında büyüyerek rekor kırdı (2) - Son Dakika

'TÜRKİYE, SON 20 YILDA İLK KEZ DÜNYA İHRACAT PAYINDA YÜZDE 1 SEVİYESİNE ÇIKTI'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Muş, "Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı" dedi.

'KOVİT-19 SALGINI BEKLENMEYEN TABLOLAR YAŞATTI'Bakan Muş, enflasyon ile ilgili sorulara, "Kovit-19 ile ilgili kimsenin aklına gelmeyecek tablolar yaşandı. Bunun sancısını yaşadık. Salgının, sağlık, sosyal ve ekonomik boyutları ortaya çıktı. Son 30 yıldır yaşanmayan bir küresel enflasyonu yaşandık, bütün dünya olarak. Büyük merkez bankalarının blançoları büyüdü ve dünyada küresel enflasyon yükseldi. Taleplere cevap verilemeyişinden de enflasyon yükseliyor. Bütün dünyada bu böyle" değerlendirmesinde bulundu.Mehmet Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının da ekim ayında yüzde 93,4 olduğunu, böylece 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan artarak yüzde 84,3'e ulaştığını bildirdi. Kaçakçılıkla mücadelede her türlü tedbirin alındığını belirten Bakan Muş, "Yakalamalar konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.Muş, fiyatların düşürülmesine ilişkin sorulara, "Fiyatların düşürülmesine ilişkin bir gündemimiz yok" derken, bu yıl 58 ilde faaliyet gösteren 136 kooperatifin 149 projesine 13,5 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi. Bakan Muş, sözlerine şöyle devam etti:

"31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yıl içerisinde kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 24 milyar liraya ulaşmıştır. 2020'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından hayata geçirilen yapılandırma imkanının ardından, 2021'de esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarına ilişkin sağlanan yapılandırma imkanından ise kefilleriyle birlikte yaklaşık 119 bin kişi faydalanmış, 650 milyon lira tutarındaki borç yapılandırılarak 325 milyon lira tutarındaki gecikme faizi silinmiştir. Bakanlığımızca pandemi nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi amacıyla verilen Gelir Kaybı ve Kira Destekleri hibeleri tutarı toplam 4,6 milyar lirayı aşmıştır."

Besti KARALAR/ANKARA,