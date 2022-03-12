Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

12.03.2022 21:23

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gümrük kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek ülkemize girmeye çalışan yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gümrük kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan analizde, İran'dan gelerek ülkemize girmeye çalışan yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alındı. Gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x- ray taramasına alındı. Yapılan taramada TIR'ın mazot depo su, su tankı ve yan dolaplarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı kontrol için arama hangarına alınan aracın, narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde de dedektör köpeğin x- ray görüntülerindeki şüpheli yoğunluk bulunan aynı bölgelere tepki verdiği gözlendi. Bunun üzerine aracın mazot deposu ve dolapları açıldığında, içlerinde zulalı alanlar olduğu anlaşıldı. Buradaki bidonlardan alınan örneğin, uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazıyla yapılan analizinde, maddenin sıvı metamfetamin olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, yakalanan 1 ton 18 kilogram sıvı metamfetaminin bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük miktarlı sıvı metamfetamin olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Araca el konurken sürücüsünün de gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.

Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Metamfetamin, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Muş: Ülkemize giriş yapan TIR'da 1 ton metamfetamin ele geçirildi BAKANLIKTAN AÇIKLAMA - Son Dakika
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