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Bakan Muş: "Yüzde 21,7'lik büyüme sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşti" - Son Dakika

Bakan Muş: "Yüzde 21,7'lik büyüme sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşti"

02.09.2021 14:03
Bakan Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yıl, 2. çeyrekte mal ve hizmet ihracatının, yüzde 60 yükselişle büyümeye 10,8 puanlık katkıda bulunduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Söz konusu değer, 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olma özelliğini taşımaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yıl, 2. çeyrekte mal ve hizmet ihracatının, yüzde 60 yükselişle büyümeye 10,8 puanlık katkıda bulunduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Söz konusu değer, 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olma özelliğini taşımaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı basın toplantısında Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için küresel ekonomide 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin ekonomik daralmanın yaşandığı açıklamasını hatırlatarak, Avro bölgesinin son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Bakan Muş, Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü 2020 yılında, Türkiye'nin 1,8 oranında büyüyerek, G20 ülkeleri arasındaki ikinci en iyi performansı sergilediğini anımsatarak, "Çok şükür 2021 yılında da büyüme trendimiz güçlü bir şekilde sürüyor. Dün açıklanan verilere göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile Türkiye ekonomisinde rekor bir büyüme kaydedilmiştir" dedi.

Bu yıl, 2. çeyrekte mal ve hizmet ihracatının, yüzde 60 yükselişle büyümeye 10,8 puanlık katkıda bulunduğunu hatırlatan Bakan Muş, "Söz konusu değer, 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olma özelliğini taşımaktadır. Böylelikle, gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yaklaşık yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Mal ve hizmet ihracatçılarına sağlayacakları ilave destekler ve finansman imkanları sonucunda, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacakları adımlarla söz konusu katkıyı daha da artıracaklarını ifade etti.

"Yatırımların büyümeye 5,4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Bu, büyümenin sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğinin kanıtıdır"

Yatırımların büyümeye olan katkısında sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Bakan Muş, "Yatırımların büyümeye olan katkısına baktığımızda ise 2020 yılının ikinci yarısından itibaren devam eden artış trendinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde de devam ettiğini ve yatırımların büyümeye 5,4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Bu, büyümenin sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğinin kanıtıdır. Ayrıca yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırma temelli politikalarımızın sonuç verdiğinin de en büyük göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

"Sanayi üretimindeki yüzde 23,9 artış ile ülkemiz, verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bırakmıştır"

Büyümenin öncü göstergelerinden biri olan sanayi üretiminde yaşanan olumlu gelişmeye değinmek istediğini dile getiren Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Sanayi üretimi, Avrupa Birliği'nde Haziran'da yıllık bazda yüzde 10,5 artarken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 23,9 artırmıştır. Bu artış ile ülkemiz, verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geride bırakmıştır. Ülkemiz sanayisinin gelişme potansiyeline dikkat çeken diğer bir gösterge olan, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, yüzde 76,8 seviyesine yükselmiştir. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeler ekonomik güven endeksimize de yansımıştır. Ekonomik Güven Endeksi Ağustos'ta son 39 ayın en yüksek değerine ulaşarak; 100,8'e yükselmiştir. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinin henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşmadığı dikkate alındığında, ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi durumda olduğu aşikardır." - ANKARA

Mehmet Muş, İhracat, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş: 'Yüzde 21,7'lik büyüme sağlam temeller üzerinde dengeli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşti' - Son Dakika Ekonomi


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