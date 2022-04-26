BAKAN MUSTAFA VARANK ESENLER'DE GENÇLERLE İFTAR YAPTI - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler'de gençlerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası konuşma yapan Varank, 7 genç bir araya gelip 3 ayda bir oyun yapmışlar. Sonra da bu oyunu tam 200 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlar. Sizlerin sayesinde de bu ülkeyi o özlediğimiz, hayalini kurduğumuz, en büyük 10 ekonomiden biri haline sizlerle birlikte getireceğiz dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler Bölge Parkı'nda, Esenlerli gençlerle bir araya gelerek iftar yaptı. Düzenlenen programa Varank'ın yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda genç katıldı.

GÖKSU ESENLER'İN GENÇLERİYLE BULUŞSUN İSTEDİK

Programda ilk konuşmayı yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Geleceğe dair umut heyecanları konuşurken, Esenler'in gençlerinin umut ve heyecanlarını nasıl gerçekleştireceğimizi de konuşuyoruz. İstedik ki, bugünkü iftarımıza gençlerle gerçekten çok iyi bir gönül dili yakalamış, aslında geleceğin bakanlığı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da davet edelim. Kendisi de bir Esenlerli olarak, Esenler'in gençleriyle buluşsun istedik şeklinde konuştu.

İŞTE HAYALİNİ KURDUĞUMUZ GENÇLİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünyada istediğiniz zenginliğe sahip olabilirsiniz ama bunu devredeceğiniz bir gençliğe sahip değilseniz o zenginliğin inanın hiçbir bir anlamı olmuyor. Bu nedenle, bugüne kadar her yaptığımız icraatın içerisinde gençlerimizi en önemli yere koyduk. Bizim zenginliğimiz sizlersiniz. Birileri gençlerimizi sadece sokak röportajlarıyla gündemde tutmaya çalışabilir. Ama biz geleceğin dünyasını şekillendirecek olan sizlerle bilimi, teknoloji, ekolojiyi, sanatı, sporu konuşmayı tercih ediyoruz. Geçenlerde lise öğrencisi bir ekip ziyaretime geldi. Bu yıl TEKNOFEST'te yarışacakları projeyi anlatıp araçlarının start butonuna benim basmamı istediler. Araç derken aslında bir İHA'dan bahsediyorum. Projelerine o kadar güveniyorlar ki, buradan geliştirecekleri İHA'nın ordumuzun envanterine girecek yeni nesil jet motorlu İHA olacağını söylüyorlar. İşte bizim hayalini kurduğumuz gençlik bu. Bu özgüvene, bu adanmışlığa, bu inanca sahip bir gençlik ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ HALİNE SİZLERLE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ

Yarışmalarda sadece teknik beceri kazanılmadığını belirten Varank, Tabii onlar bu yarışmalarda yalnızca teknik beceri edinmiyorlar. Hayal kurmayı, takım ruhunu, mücadele azmini öğreniyorlar. Biz de onlara bu maratonda arkadaşlık ediyoruz. Projelerini hayata geçirmek üzere faydalanabilecekleri sayısız desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendilerine sunuyoruz. Zaten milli teknoloji hamlesi derken de bunu kastediyoruz. İşte son dönemde ülkemizden çıkan yazılım şirketleri, oyun şirketleri, milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar, ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'mız bu TEKNOFEST ruhunun somut birer yansıması. Bakın geçenlerde Ankara'da bir şirketi ziyaret ettim, bir mobil oyun firması. Firmanın sahibi sizlerden biraz büyük ama daha yakın zamanda üniversiteden mezun olmuş. 7 genç bir araya gelip 3 ayda bir oyun yapmışlar. Sonra da bu oyunu tam 200 milyon dolara Amerika Birleşik Devletleri'ne satmışlar. Sizlerin sayesinde de bu ülkeyi o özlediğimiz, hayalini kurduğumuz, en büyük 10 ekonomiden biri haline sizlerle birlikte getireceğiz dedi.