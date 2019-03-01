Son Dakika Haberleri: Bakan Mustafa Varank Kars'a Geldi

Bakan Mustafa Varank Kars'a Geldi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars'ta düzenlenecek olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivaline katılmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Mustafa Varank Kars'a Geldi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kars'ta düzenlenecek olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivaline katılmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Varank'ı havalimanında AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, Kars OSB Bölge Müdürü Filiz Çalış, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri karşıladı.

Havaalanından Kars Vailiği'ne geçen Bakan Varank, burada valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Varank, Valilik Toplantı Salonunda Sanayicilerle bir araya gelecek. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Mustafa Varank, Kars, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı Bakan Soylu: İnsansız Hava Araçlarına Yeni Bir Alet Yaptık

Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Mustafa Varank Kars'a Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]