Bakan Mustafa Varank: "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün... - Son Dakika

Bakan Mustafa Varank : "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor

Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu

Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi

Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla paylaşınca, transfer hedefinin Andre Pinto olduğu ortaya çıktı

Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu