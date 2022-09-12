Bakan Nebati: 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız - Son Dakika
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Bakan Nebati: 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız

12.09.2022 13:14
Bakan Nebati: 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal konut projesine ilişkin, "Toplam 250 bin konut inşa edeceğiz.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal konut projesine ilişkin, "Toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz. Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine'nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız. Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması
Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati: 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız - Son Dakika

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