Son dakika haberi... BAKAN NEBATİ: BU ÜLKE, HİÇ KİMSEYE EYVALLAH ETMEZ - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum; bu ülke, hiç kimseye eyvallah etmez" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, temaslarda bulunmak üzere memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Nebati'yi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti'li milletvekillerinin bulunduğu protokol karşıladı. Bakan olduktan sonra ilk kez doğduğu Viranşehir'e gelen Nebati, burada halka seslendi.

Nevruzu hatırlatarak sözlerine başlayan, Kürtçe ve Arapça olarak da nevruzu kutlayan Bakan Nebati, "Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Bugün karamsarlık yayanlar, insanların moralini bozmaya çalışanlar, Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum; bu ülke, hiç kimseye eyvallah etmez" dedi.

"Yatırımcının önünü kesenlerle mücadeleye etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız" diyen Nebati, AK Parti'nin 20 yılda çok işler yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"20 yılda çok şey yaptık. Şu Viranşehir, şu topraklar, şu meydan çok şeye şahittir. 'Hastaneye gidemiyorum, doktor yok, ilaç bulamıyorum' deniliyordu. Şimdi elhamdülillah, devlet herkesin ihtiyacını karşılayacak güce sahiptir. Özgün, güçlü, dış politikasıyla Türkiye var; diyecek gücümüz var. Türkiye güçlü, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la daha güçlü."

Konuşmasının ardından Bakan Nebati, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Viranşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.