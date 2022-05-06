Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

06.05.2022 17:22
Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Nebati, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı Son dakika! Tunus'ta çeşitli bölgelerde çıkan 'şüpheli yangınlar' için soruşturma talimatı Son dakika! Tunus'ta çeşitli bölgelerde çıkan 'şüpheli yangınlar' için soruşturma talimatı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, Maliye Bakanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:38:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement