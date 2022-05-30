BAKAN NEBATİ'DEN BÜYÜME AÇIKLAMASI - Son Dakika
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BAKAN NEBATİ'DEN BÜYÜME AÇIKLAMASI

30.05.2022 12:57
BAKAN NEBATİ'DEN BÜYÜME AÇIKLAMASI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü göstergeler dışında bu yıl ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrek verileri açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü göstergeler dışında bu yıl ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrek verileri açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurul programına katıldı. Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen programda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı. Konuşmacıların ardından kürsüye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çıktı.

"İLK KEZ AKTİF BÜYÜK 10 TRİLYONUN ÜZERİNDE"

Bakan Nebati, "Bankacılık sektörümüzün tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü mart ayı itibariyle 10.2 trilyon liraya ulaşmış bulunuyor. Finansal sistemin içerisinde yaklaşık yüzde 85'lik bir paya sahip olan sektörün aktif büyüklüğüne milli gelire oranı ise yüzde 141 seviyesinde. Sektörün en önemli finansman kalemi olan krediler 5.5 trilyon liraya en önemli fonlama kaynağı olan mevduatlar ise 6 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bankacılık sektörümüzün kaynaklarını doğru ve verimli alana yönlendirmesini ekonomik aktivitenin kesintisiz seyri kadar finansal istikrarımızın korunması açısından da çok önemsiyoruz. Bu sebeple kredi büyümelerini yakinen takip ediyoruz. ve temel hedef üretim, ihracat ve yatırımları arttırmak olan Türkiye ekonomi modelimizle birlikte selektif kredi yaklaşımını ekonomi politikamızın odağına yerleştiriyoruz. Son dönemde ticari kredilerdeki artışın kredi büyümesinin ana sebebi olmasını bu yaklaşımla da önemsiyoruz. 20 Mayıs itibariyle ticari kredi büyümesi yıllık yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleştirilirken tüketici kredilerinin büyümesi yıllık yüzde 23,6 seviyesinde seyrediyor ki bu kur etkisinden arındırılmış halde. Buna ek olarak ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünü özel bankalarca gerçekleştirilmesiyse oldukça sevindirici bir durum" dedi.

"KÜRESEL EKONOMİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR"Bakan Nebati,"Küresel ekonomi zor günlerden geçiyor. Salgını tetiklediği sıkıntıların ardından geçtiğimiz şubat ayında başlayan ve etkileri tüm dünyaya yayılan Ukrayna'daki savaşlar devam ediyor. Bu durum salgın sonrası toplanma eylemindeki küresel ekonominin yüzleştiği sıkıntıları maalesef daha da derinleştirmiş bir gelişme oldu. Emtia fiyatlarında görülen yüksek artışlar. Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılık faaliyetlerinde görülen artışlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkeler son kırk yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla da mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜME 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE YILLIK OLARAK 7 CİVARINDA"

Bakan Nebati, "Öncü göstergeler dışında bu yıl ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrek verileri açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. Modelimizin doğal bir sonucu olarak sanayimizin milli geliri içerisindeki payını önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz. " diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Gayrisafi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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