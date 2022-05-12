BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME - Son Dakika
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BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME

12.05.2022 17:09

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete programı kapsamında İstanbul'da ikinci toplantısını gıda toptancıları ile şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmaların temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete programı kapsamında İstanbul'da ikinci toplantısını gıda toptancıları ile şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmaların temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete programı kapsamında İstanbul'da sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantının ilki gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmalarının temsilcileriyle gerçekleştirildi. Nurettin Nebati, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, bu defa gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile buluştu.

Bakan Nebati, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık dedi.

BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME
BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME
BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME
BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN NEBATİ'DEN İKİNCİ GÖRÜŞME - Son Dakika


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