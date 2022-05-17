Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1) - Son Dakika
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Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)

17.05.2022 11:41
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Bakan Nebati yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.

Nebati, "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımız hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz. Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var" diye konuştu.

Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)
Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1)
YORUMLAR
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den yerel yönetimlere konut çağrısı (1) - Son Dakika
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