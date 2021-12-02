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Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

02.12.2021 16:40
Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

Son dakika haberlerine göre Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacakHAZİNE ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati, görevi Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği, yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışanından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır" dedi.

Görevden affı kabul edilen Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen törenle görevi devraldı. Elvan, göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını daha da artırmak için çok önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bunu yaparken STK'lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ile istişare içinde olduk. Ülkemiz için milletimiz için devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık. Görev alanımıza giren her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Çoğu zaman toplantı salonlarında sabahladık, ailelerimizi ihmal ettik, ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu inşallah sayın bakanımıza bırakıyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek kuruşunu israf etmedik yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR MERKEZİDİR'Bakan Nureddin Nebati ise Lütfi Elvan'a teşekkür ederek, "İnşallah herkes için ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olacak devir teslim yapıyoruz. Burada devir teslim yapmıştık sayın bakanım görevi devralmıştı. Allah ömür verirse, bu makamları Rabbimize hamdederek ama inşallah işin sonunda başarılı ve milletimizin hayrına, ülkemizin yararına işler yaparak devretmeyi nasip etsin. Bakanlık gelip geçici, önemli olan; yaptığımız hizmetler, akşam başımızı yastığa koyduğumuz andaki huzur. Sayın Cumhurbaşkanı'ma, şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek için büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibarı ile aldık. Bundan sonra da bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Hazine ve Maliye Bankalığı, Türkiye'nin çok önemli bir merkezidir. Bakanından aşağıdaki uzmana kadar güvenlik görevlilerine kadar herkesin alın terinin aktığı, akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. Böylesi merkezde işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.'YENİ BİR YOLA GİRDİK'Bakan Nebati, salgının en yoğun dönemini büyük başarı ile geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Doğrudan sokağın, hayatın, reel hayatın, iş dünyasının nabzını tutarak belirlediğimiz ekonomi politikaları ile sürece başarıyla yön verdik. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden biri haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve milletimizin yıllardır hayalini kurduğu 'ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye' vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışanından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Gayret bizden, çaba bizden, başarı Allah'tan. Bundan sonra da bu gayreti ekibimiz ile yerine getireceğiz" dedi.'EKONOMİNİN ANLAM KAZANACAĞI ADIMLAR ATACAĞIZ'Bakan Nebati, doğru ve şeffaf olacaklarını kaydederek, "Öngörülebilir bir ekonominin daha da anlam kazanacağı adımlar atacağız. Atılacak adımların paydaşlar ile sürekli karar alındığı gerek parlamentodaki vekillerimiz ile gerek iş dünyası ile çalışanlar ile her türlü görüş alışverişinin en yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz. Bu millet doğru yapanın, doğru gidenin, samimi olanın hep yanında olmuştur; Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'yi hep destekledi. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız aldığı bu desteğin hiçbirini boşa çıkarmadı, bundan sonra da boşa çıkmayacak. Güçlü, güvenilir, kararlı, ilgili kurum ve kuruluşların eş güdüm içinde çalıştığı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Rabb'im bizlere yardım etsin" diye konuştu.

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Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak
Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak

Maliye Bakanlığı, Nureddin Nebati, Lütfi Elvan, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Nebati: En önemli önceliğimiz, yüksek faiz olmayacak - Son Dakika


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