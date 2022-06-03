Bakan Nebati: Bugün Açıklanan Enflasyon Rakamları, Enflasyon Artışının Hız Kestiğini Ortaya Koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık yüzde 73,50'ye çıkan enflasyon verisi için "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir" açıklamasını yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon, mayısta aylık fiyat artışı 2,98 olurken, yıllık enflasyon yüzde 73,50'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK verilerini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada değerlendirdi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirten Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRMİŞTİR: Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

SALGIN VE SAVAŞ ORTAMI ENFLASYON ARTIŞLARINDA DA TEMEL BİR ROL OYNUYOR: Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ: Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

OLUMLU İKLİM KOŞULLARININ ENFLASYONDAKİ GEVŞEMEYİ DESTEKLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ: Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

EK ADIMLARLA GELİR SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ: Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"