Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Türk Hava Yolları'nın Ankara İstanbul uçuşunda hava şartları nedeniyle rötar yaşandığı duyuruldu. Ancak uçakta bekleyen bazı yolcular, rötarın sebebinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

"HAK HUKU ADALET" SLOGANLARI ATTILAR

Yolcuların Nebati'ye yönelik tepkileri, uçakta gerginliği artırdı. Bazı yolcuların "Hak hukuk adalet" sloganları attığı görüldü.

BAKAN NEBATİ: SEÇİMİ AK PARTİ KAZANDI, HAZMEDİN

Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap verdi. Olay anı uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.