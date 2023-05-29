Türk Hava Yolları'nın Ankara İstanbul uçuşunda hava şartları nedeniyle rötar yaşandığı duyuruldu. Ancak uçakta bekleyen bazı yolcular, rötarın sebebinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu düşünerek tepki gösterdi.
Yolcuların Nebati'ye yönelik tepkileri, uçakta gerginliği artırdı. Bazı yolcuların "Hak hukuk adalet" sloganları attığı görüldü.
Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap verdi. Olay anı uçaktaki diğer yolcular tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim - Son Dakika