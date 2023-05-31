Bakan Nebati ile yolcular arasında yaşanan "rötar" tartışmasından yeni görüntüler: Gidin niye kaybettiğinize bakın

29 Mayıs Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan THY uçağının rötar yapması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında tartışmaya neden olmuştu. Bazı yolcular uçağın Bakan Nebati yüzünden beklediğini öne sürerek duruma tepki göstermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap vermişti. Gündem olan anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde Nebati, "Kardeşim benimle ne alakası var. Beni beklemiyorsunuz. Her zaman uçağa en son bakan biner. Kaybetmişler ondan sonra gelip örgütlüyorlar. Hadi be.. Bu da yeni moda. Gidin kaybettiğiniz yerlerde niye kaybettiğinize bakın." dediği görülüyor. Yolcular arasında "Yazıklar olsun" sesleri yükseliyor.