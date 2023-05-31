Bakan Nebati ile yolcular arasında yaşanan "rötar" tartışmasından yeni görüntüler: Gidin niye kaybettiğinize bakın - Son Dakika
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Bakan Nebati ile yolcular arasında yaşanan "rötar" tartışmasından yeni görüntüler: Gidin niye kaybettiğinize bakın

31.05.2023 00:46

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin THY uçağında yolcularla yaşadığı "rötar" tartışmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda Bakan Nebati'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Kardeşim benimle ne alakası var. Beni beklemiyorsunuz. Her zaman uçağa en son bakan biner. Kaybetmişler ondan sonra gelip örgütlüyorlar. Hadi be. Bu da yeni moda. Gidin kaybettiğiniz yerlerde niye kaybettiğinize bakın." dediği görülüyor. Yolcular ise "Yazıklar olsun" diye karşılık veriyor.

29 Mayıs Pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan THY uçağının rötar yapması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yolcular arasında tartışmaya neden olmuştu. Bazı yolcular uçağın Bakan Nebati yüzünden beklediğini öne sürerek duruma tepki göstermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu tepkiler karşısında Bakan Nebati, yolculara dönerek, "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" şeklinde bir cevap vermişti. Gündem olan anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde Nebati, "Kardeşim benimle ne alakası var. Beni beklemiyorsunuz. Her zaman uçağa en son bakan biner. Kaybetmişler ondan sonra gelip örgütlüyorlar. Hadi be.. Bu da yeni moda. Gidin kaybettiğiniz yerlerde niye kaybettiğinize bakın." dediği görülüyor. Yolcular arasında "Yazıklar olsun" sesleri yükseliyor.

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Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim Bakan Nebati ile yolcular arasında 'rötar' tartışması: Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Nureddin Nebati, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati ile yolcular arasında yaşanan 'rötar' tartışmasından yeni görüntüler: Gidin niye kaybettiğinize bakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati ile yolcular arasında yaşanan "rötar" tartışmasından yeni görüntüler: Gidin niye kaybettiğinize bakın - Son Dakika
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