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Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

08.01.2022 20:46
Bakan Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantıda güncel ekonomik gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasının kadın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantıda Bakan Nebati'nin Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdiği ve sunum sonrası katılımcıların da tek tek söz alarak görüşlerini ve sorunlarını dile getirdiği öğrenildi. Toplantıdan paylaşılan bilgilere göre Bakan Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye'nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti. Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdi. Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası iş dünyasının kadın temsilcileri toplantıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, "Toplantıda herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden bahsetme şansı buldu. Toplantıda tüm katılımcılar görüşlerini paylaştı, bakanımız herkesi dinleyerek notlar aldı. Verimli bir toplantı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"KUR, FAİZ VE ENFLASYONLA İLGİLİ SORUNLARIN YAKIN ZAMANDA GEÇECEĞİ BİLDİRİLDİ"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, "Toplantıda tüm sorunlarımızı bakanımıza anlattık. Kur, enflasyon, faiz konuları hepimizi etkileyen konular. Bakanımız kur, faiz ve enflasyonla ilgili sorunların yakın zamanda geçeceğini bildirdi. İhracatçıların teşvik edileceğinden bahsedildi. Bakanımız kredi ve fonlara erişimin kolay olacağını ve faizlerin düşeceğini söyledi. İyi ve verimli bir toplantı gerçekleşti" diye konuştu.

"TOPLANTI DERTLEŞME HAVASINDA ÇOK SAMİMİ GEÇTİ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Kadın Konseyi Başkan Yardımcılarından Sultan Tepe ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bakanımız ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek olacağını söyledi ve dövizdeki dalgalanmanın dengeleneceğini de vurguladı. Bakanımız tüm sorunlarımıza bürokrasinin her noktasında destek olunacağını söyledi. Toplantı bir dertleşme havasında çok samimi geçti" dedi.

"TOPLANTIDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİK"

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem de, "Kadın girişimcilerin ihracattaki sorunlarını dile getirdik. Bakanımız dikkatle bizi dinledi. Türkiye'de 3.2 milyon KOBİ var. Türkiye'deki KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusunda isteklerimizi bakanımıza ilettik. Önümüzdeki dönemin umutlu olduğunu bize ilettiler" açıklamalarında bulundu.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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