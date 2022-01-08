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BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar - Son Dakika

BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar

08.01.2022 20:25

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının ve STK'ların kadın yöneticileriyle buluştu. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Toplantıya çok sayıda kadın yönetici katıldı. Bakan Nebati, toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Nureddin Nebati'nin toplantıda Türkiye Ekonomi Modelinin doğru bir model olduğunu ifade ettiği, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye'nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirttiği öğrenildi. Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağının altını çizdiği belirtildi.

Bakan Nebati'nin, kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değindiği öğrenildi. Bakan Nebati'nin iş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası kadın yöneticilere tek tek söz verdiği, farklı sektörlerden görüş, öneri ve sorunları dinlediği vurgulandı.

"BAKAN HERKESİN SÖYLEDİĞİNİ TEK TEK NOT ALDI VE CEVAPLAMAYA ÇALIŞTI"

Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, "Toplantıda herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerini, problemlerini, zorluklarını anlattı. Çok rahat bir ortamda herkes birbirinin sektörüyle ilgili çok şey öğrendi diye düşünüyorum. Çünkü kendi sektörünüzün dışında başka bir dünya yok zannediyorsunuz. Halbuki var. Çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve cevaplamaya çalıştı" dedi.

"YENİ YATIRIMLAR İÇİN UMUTLUYUZ"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise "Toplantı çok samimi geçti. Bakanımıza tüm sorunlarımızı anlattık. O da daha iyi olacağından bahsetti. Özellikle enflasyon, kur ve faiz hepimizi çok etkileyen bir durum. Bakanımız bu durumların yakın zamanda geçeceğinden bahsetti. Aynı zamanda teşvikler konusunda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) tekrar geleceğinden bahsetti. Bu bizim için çok önemli. Aynı zamanda kredilerin fona erişiminin kolay olacağını ve faizlerin düşeceğini söyledi. Yeni yatırımlar için umutluyuz" ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar
BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar
BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar

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Sivil Toplum Kuruluşları, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ, İŞ KADINLARI İLE BİR ARAYA GELDİ toplantı sonrası röportajlar - Son Dakika
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