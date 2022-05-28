Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul sokaklarına indi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, sorunları ve önerileri dinledi. Vatandaşlarla konuştuğu anları sosyal medyadan paylaşan Nebati, gerekli adımların atılacağını söyledi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İşte o paylaşım: