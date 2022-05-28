Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız - Son Dakika
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Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız

28.05.2022 19:19

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul sokaklarına inip vatandaşın derdini dinledi. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Nebati, "Bugün İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul sokaklarına indi. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, sorunları ve önerileri dinledi. Vatandaşlarla konuştuğu anları sosyal medyadan paylaşan Nebati, gerekli adımların atılacağını söyledi.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İşte o paylaşım:

Sokağa inip vatandaşın derdini dinleyen Bakan Nebati: Gerekli adımları atacağız
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye TBF Başkanı Türkoğlu'ndan ziyaret
Kaynak: DHA

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız - Son Dakika


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