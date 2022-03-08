Son dakika: Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdır - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdır

08.03.2022 15:07
Son dakika: Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdır

Son dakika gündem haberine göre Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdırHAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır.

Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor" dedi.

Bakan Nebati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bakanlıkta düzenlenen 'Türkiye Ekonomisinin Gücü: Kadınlarımız' programına katıldı. Programda konuşan Nebati, kadının toplumun ve geleceğin mimarı olduğunu söyledi. Nebati, "Kadınlar başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Birtakım söylemler, aşırı ve ideolojik söylemleri bir tarafa atıyoruz; bizim kendi değerlerimiz, bu medeniyetin ve inançların verdiği her şey bize kadın konusundaki hassasiyeti zaten emrediyor. Yeter ki biz bunu anlayalım" dedi.Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2002 yılından bu yana kadınlar ve kızlar konusunda önemli işlere imza atıldığını söyleyerek, "Kızlardaki okullaşma oranı yüzde 97'ye çıktı. Kadın milletvekili sayısı yüzde 4,4'ten yüzde 17,5'a çıktı. Kadınların iş gücüne katılma oranı arttı. Açıkça söyleyeyim; Allah bizi erkek, sizi kadın olarak yarattı. Kadına ağır iş, kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor. Kadın narindir, merhametlidir, incedir, ince ruhludur. Ona sizi gibi değerli yönetici vasıfları içeren görevler daha yakışır. Kadın girişimcilerimizin sayısı artıyor. Bunları yaparken de aile hayatından hiçbir şey taviz vermiyorlar. Çünkü bir toplumu toplum yapan taşıyıcı ana nesne kadındır. Bizim nesillerimizi koruyacak, gelecek 100 yılın yöneticilerini oluşturacak kadınlardır" diye konuştu.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Nebati: Kadınlar başımızın tacıdır - Son Dakika


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