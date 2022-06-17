Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Adana İş Dünyası Buluşması"nda konuştu: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için ısrarla çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Altını çiziyorum, Türkiye serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir." dedi.

Nebati, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen "Adana İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Nebati, Kurtuluş Savaşı'nda destansı bir mücadele veren kahramanlar diyarı Adana'nın bu yıl, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olduğunu ve bu vesileyle kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Adana'da canla başla üretim yapan, istihdam oluşturan ve ülkenin ilerleyişine önemli katkılar veren iş insanlarına ve sanayicilere teşekkür eden Nebati, 2002'den bugüne ülkenin yakaladığı güçlü ve istikrarlı büyüme sonucunda birçok il gibi Adana'nın da mevcut potansiyelini geliştirerek atılım yapma fırsatı yakaladığını anlattı.

Bakan Nebati, 2004'te 11,8 milyar lira üretim yapan kentin 2020'de 99 milyar lirayı aşan üretim performansına ulaştığını ve Türkiye'nin toplam gayri safi yurt içi hasılası içindeki payının yüzde 2 seviyesine geldiğini belirtti.

Adana'nın, Mersin'le birlikte dahil olduğu bölgede istihdam sayısının 2021 itibarıyla yaklaşık 1,4 milyona ulaştığını dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

"Adana, 2002'deki 842 milyon dolarlık ihracatını yaklaşık 3,5 kat arttırarak 2022 nisan ayında yıllık bazda 2,8 milyar dolara yükseltmiştir. Bu performansıyla Adana, 2021'de Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 16'ncı ilimiz olmuştur. 2022 yılı ocak-nisan döneminde ilimiz yüzde 40,7'lik ihracat artışıyla yüzde 21,6 olan ülke geneli toplam ihracat artışımızın oldukça üzerinde kalmayı başarmıştır. Öte yandan, ihracat miktarını her geçen gün artırsa da Adana'nın gerçek potansiyelinin bunun çok üzerinde olduğuna inanıyorum."

Nebati, kentte devam eden projelere değinerek, Adana'nın tarımsal ürün çeşitliliğiyle de öne çıktığını aktardı.

Yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın da bölgenin lojistik bir merkez olmasına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Nebati, Adana'da esnaf ve çiftçilere sağladıkları desteklerle ilgili bilgi verdi.

"G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk"

Türkiye'nin üretim, ihracat, yatırımlar ve istihdam bakımından son dönemde önemli başarılara imza attığının altını çizen Nebati, şöyle konuştu:

"2021 yılında salgın koşullarına rağmen yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en yüksek performansına ulaştık ve G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Ekonomimiz, 2022 yılının ilk çeyreğinde de yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 büyüyerek güçlü performansına devam etti. Bu dönemde iç talebin büyümeye katkısı 3,9 puan, net dış talebin katkısıysa 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Tam bir denge halinde gidiyoruz. Böylece, 2021 yılı ilk çeyreğinden itibaren elde ettiğimiz dengeli büyüme kompozisyonunu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirdik. Türkiye, pandemi sonrası dönemde küresel tedarik zincirinde yaşanan kırılmaları en iyi şekilde değerlendirerek önemli ihracat fırsatlarını da yakaladı."

Bakan Nebati, 2002'de Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 0,55 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1 eşiğini aştığını ifade etti.

Bu rakamların son 20 yılda ülkenin dünya ortalamasının neredeyse 2 katı hızla yol aldığını gösterdiğini dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

"İhracatımız 2021 yılı sonunda 225,3 milyar dolara, 2022 mayıs sonunda 242,6 milyar dolara ulaşarak tarihi rekorlar kırdı. Her ay yeni bir rekor. Son 21 ayın 19'unda sürekli rekor kırıyoruz. Böyle bir ülkeyiz. Dönem hangi dönem? Salgın dönemi. Bu hızımız da artarak devam ediyor. İhracatçılarımızın devam eden gayretleriyle 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle Cumhuriyetin 100. yılındaki hedefimiz de inşallah 300 milyar dolar olacak. Yeni rekorları hep beraber kırmaya devam edeceğiz."

"Kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz"

Nebati, toplam istihdamın Nisan 2022 itibarıyla 30,4 milyon kişiye ulaştığını, salgının derinden hissedildiği 2020 yılı nisan ayına göre oluşturdukları ilave istihdamın 5 milyonu geçtiğini ifade etti.

Çarkların döndüğünü, ihracatın ve üretimin devam ettiğini, istihdamın da arttığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Salgın öncesi döneme göre OECD ülkeleri arasında istihdamını en çok arttıran ülke Türkiye oldu. Tüm veriler, Türkiye'nin üretimde, ihracatta ve en önemlisi istihdamda atılımlar yaptığını açıkça gösteriyor. Küresel ekonomideki zorlukların önemli ölçüde arttığı bu dönemde elde ettiğimiz başarılarda kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uyguladığımız makro politika seti etkili oldu. Ayrıca kamu maliyesi ve bankacılık sektörümüzdeki güçlü görünümle ülkemizin düşük borçluluk seviyeleri bu tabloyu daha da umut verici hale getiriyor. Ocak-mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş durumda, mali disiplin devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürüyoruz. Rakamlar ortada, kamu maliyesinde de üretimde de ihracatta da istihdamda da ortada."

Küresel ölçekte yaşanan büyük çalkantılara rağmen ekonomideki tüm bu başarı ve kazanımlar ortadayken, bir kısım çevrelerin ülke özelinde karamsar senaryolar üretmekte ısrar ettiğine dikkati çeken Nebati, "Satın alma gücü paritesine göre 18'inci sıradan 2021 yılı itibarıyla 11. sıraya yükselen bir Türkiye. Konjonktürel birkaç veriyi kullanarak gölgede bırakılmaya çalışılan da yine Türkiye. Türkiye ekonomisinin bir serbest piyasa ekonomisi olduğunu sorgulatmak için ısrarla çeşitli mecralarda olmadık spekülasyonlara girişiyorlar. Altını çiziyorum, Türkiye serbest piyasa koşulları altında istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyümeye devam eden liberal bir ekonomidir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)