Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

28.03.2022 13:48
Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi
Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi

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Maliye Bakanı, Sunat Atun, Maliye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ile bir araya geldi - Son Dakika


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